Ciclocross, Mondiali 2020 in tv oggi: orario d’inizio, programma, tv e streaming (1° febbraio) (Di sabato 1 febbraio 2020) Iniziano oggi i campionati Mondiali di Ciclocross 2020 di Dubendorf, Svizzera. Alle ore 11.00 la gara delle donne juniores, nella quale è previsto un duello epico a tinte orange tra le enfant prodige Shirin van Anrooij e Puck Pieterse, aprirà ufficialmente la rassegna iridata. Sarà possibile seguire la prova in diretta streaming su Rai Sport Web ed Eurosport Player. Alle 13.00, invece, Jakob Dorigoni andrà a caccia della maglia iridata nella categoria uomini U23. Prevista diretta TV su Rai Sport + oltre a quella streaming su Eurosport Player. Chiude la prima giornata della manifestazione iridata la gara delle donne Elite che è in programma alle 15.00. Si prospetta un triello neerlandese tra Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado e Annemarie Worst. Buone chance, almeno di top-10, per le due azzurre Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi. La prova, inoltre, godrà di copertura televisiva sia ... oasport

RobertoRenna2 : RT @Federciclismo: Il presidente @diroccorenato visita la #NazionaleCiclismo???? di Ciclocross alla vigilia dei Mondiali di #Dubendorf2020 ????… - Federciclismo : Il presidente @diroccorenato visita la #NazionaleCiclismo???? di Ciclocross alla vigilia dei Mondiali di… - zazoomnews : Ciclocross Mondiali 2020: le favorite. Sfida orange tra del Carmen Alvarado Worst e Brand - #Ciclocross #Mondiali… -