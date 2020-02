Campus Salute, al via la due giorni di visite gratuite (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Nicola la Strada – Torna “Campus Salute Indoor”, la campagna di prevenzione rivolta alla cittadinanza promossa dalla sezione di Caserta dell’Associazione Campus Salute Onlus, presieduta dal dottor Rosario Cuomo. La prima tappa dell’edizione 2020 avrà luogo il primo fine settimana di febbraio a San Nicola la Strada. Il Villaggio della Salute sarà allestito, per la seconda volta, presso l’Istituto Comprensivo CAPOL. D.D. – Plesso “Nicholas Green”, guidato dalla dirigente Patrizia Merola. I dettagli della manifestazione di solidarietà sono stati definiti nel corso della riunione organizzativa svoltasi lo scorso lunedì 13 gennaio nella sede del Campus, presso l’Istituto Buonarroti di Caserta, messa a disposizione dalla dirigente Vittoria De Lucia. Nel corso del meeting è stato definito altresì il programma annuale dei “Campus ... anteprima24

