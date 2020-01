Zequila, insulti a Patrick e Adriana Volpe. La ex Simona Tagli:”Un infedele” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Per i social sarebbe ora che il conduttore Alfonso Signorini prendesse una decisione categorica. Sono continue, infatti, le provocazioni e le offese che Zequila rivolge a Patrick, probabilmente uno dei concorrenti favoriti dal pubblico. Ora presa di mira anche Adriana Volpe. Alcuni parlano di bullismo nei confronti di Patrick Il tono delle accuse è sicuramente ironico, ma c’è chi parla di bullismo. Le parole, seppur spesso dette quasi sorridendo, sono pesanti e cattive. Da proposte di tortura (“Lo leghiamo come San Sebastiano”) a veri e propri insulti sull’aspetto estetico. Secondo Zequila, Patrick sarebbe “colpevole” di avere qualche kg di troppo ed un Taglio di capelli fuori moda. “Ogni corpo merita il suo trattamento, lui è un quarto di bue e va maciullato”, è solo una delle tante frasi rivolte al compagno. View this post on Instagram ... thesocialpost

festa_chiara : No ma continuiamo così... Protehhete i vostri piccoli preferiti e gli insulti dategli come esempio hai bambini e ra… - nettuno___ : @blondiebeer95 Non si tratta di buonismo, ma in televisione ci sono parole che non si possono dire, come in questo… - yellowolf95 : Oltre ogni limite. Anche meno nel fare critiche sul fisico, che sia una donna o un uomo. Se davvero siete coerenti… -