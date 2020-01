Whirlpool, a Napoli mobilitazione a oltranza. Assemblee e scioperi in tutte le aziende del gruppo (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Iniziano da oggi le Assemblee e gli scioperi in tutto il gruppo Whirlpool. A Napoli è partita da subito una mobilitazione straordinaria ad oltranza con un primo pacchetto di 24 ore di sciopero e nei prossimi giorni saranno definite le altre iniziative. Per la giornata di oggi, venerdì 31 gennaio, sono stati indetti sciopero di 4 ore a Cassinetta (Varese) e di 8 ore a Melano (Ancona)”. Così la Fiom-Cgil nazionale, che continua: “La prossima settimana mercoledì 5 febbraio ci saranno Assemblee a Cassinetta e Siena per informare i lavoratori e in preparazione dello sciopero. Giovedì 6 febbraio sono state già convocate le Assemblee anche a Caserta e Comunanza (Ascoli Piceno)”. “Whirlpool con la chiusura dello stabilimento di Napoli- spiega Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil- si sta di fatto disimpegnando dall’Italia per andare a produrre ... ildenaro

riotta : #Whirlpool come una fabbrica chiude per troppa propaganda fanfarona, un tessuto industriale italiano, e al Sud spec… - msgelmini : #Whirlpool conferma di voler lasciare Napoli. A rischio il destino di 450 lavoratori e delle loro famiglie. Ennesim… - berlusconi : L’annuncio di Whirlpool che lascerà Napoli, una zona già colpita da disoccupazione e crisi economica, fa il paio co… -