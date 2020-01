Tiziano Ferro, il gesto di Sanremo commuove i fan (Di venerdì 31 gennaio 2020) Questo articolo Tiziano Ferro, il gesto di Sanremo commuove i fan è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Bellissima l’iniziativa intrapresa dal cantante Tiziano Ferro, che ha scelto di devolvere in beneficenza l’intero cachet della sua partecipazione a Sanremo. Iniziativa che stupisce e fa riflettere positivamente quella presa dal cantante di Latina, Tiziano Ferro. L’uomo, che parteciperà come ospite a tutte le 5 serate della 70esima edizione del Festival di Sanremo, ha deciso … youmovies

