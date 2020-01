La bimba in gita al Museo di Prato: “Quel meteorite viene dalla Cina. Non lo tocco” (Di venerdì 31 gennaio 2020) gita scolastica, Museo di scienze planetarie di Prato. Una classe di terza elementare viene invitata a poggiare le mani sul meteorite di Nantan, esposto nella sala. “viene dalla Cina e io non la tocco”, si rifiuta una bambina. L’episodio, raccontato dal Tirreno, è solo l’ennesimo segnale di come la psicosi da coronavirus sia sempre più fuori controllo. Si legge sul Tirreno:“A chi visita il Museo e, in particolare, ai bambini, diciamo che è vietato non toccare questa meteorite metallica di oltre 4 miliardi di anni proveniente dal Cosmo perché sfiorarne la superficie può emozionare - spiega il direttore Marco Morelli - Tutti l’hanno toccata, qualcuno l’ha colpita, altri l’hanno accarezzata. Tutti, chi più chi meno, fuorché una bambina che ha detto che non l’avrebbe ... huffingtonpost

AlexTheMod : RT @HuffPostItalia: La bimba in gita al Museo di Prato: “Quel meteorite viene dalla Cina. Non lo tocco” - Defenditnumerus : RT @HuffPostItalia: La bimba in gita al Museo di Prato: “Quel meteorite viene dalla Cina. Non lo tocco” - HuffPostItalia : La bimba in gita al Museo di Prato: “Quel meteorite viene dalla Cina. Non lo tocco” -