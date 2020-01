Impeachment, corsa all’ultimo voto per portare Bolton a testimoniare: i Democratici devono convincere altri due Repubblicani (Di venerdì 31 gennaio 2020) Negli Stati Uniti inizia una giornata campale per le sorti politiche del presidente Donald Trump. Oggi (venerdì) il Senato voterà sulla possibilità di raccogliere nuove testimonianze nel processo d‘Impeachment, con i Democratici che puntano a ottenere il via libera per ascoltare le parole dell’ex Consigliere per la Sicurezza Nazionale, John Bolton, che nel suo libro in uscita, secondo le anticipazioni del New York Times, rivela che Trump gli chiese di tenere fermi gli aiuti militari all’Ucraina fino a quando il governo di Kiev non avesse accettato di indagare sui Biden. Per portare nuovi testimoni al Congresso, eventualità che allungherebbe il processo di almeno 7-10 giorni, i Dem hanno bisogno del voto di almeno quattro Repubblicani: Susan Collins e Mitt Romney hanno già confermato il loro supporto alla richiesta dei blu, mentre Lisa Murkowski non ha ancora sciolto la ... ilfattoquotidiano

