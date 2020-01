FIGC-Agenzia delle Entrate: intesa per i controlli sui club (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si consolida la collaborazione tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e l’Agenzia delle Entrate. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e il direttore vicario delle Entrate, Aldo Polito, hanno infatti sottoscritto un protocollo d’intesa che, anche quest’anno, consentirà ai due enti di verificare l’equilibrio finanziario delle società professionistiche in vista della prossima stagione sportiva 2020/21. … L'articolo FIGC-Agenzia delle Entrate: intesa per i controlli sui club calcioefinanza

sportli26181512 : #Finanza #Notizie FIGC-Agenzia delle Entrate: intesa per i controlli sui club: Si consolida la collaborazione tra l… - RustRyne : RT @CalcioFinanza: #FIGC nuova intesa con l'Agenzia delle Entrate per i controlli sulle società - CalcioFinanza : #FIGC nuova intesa con l'Agenzia delle Entrate per i controlli sulle società -