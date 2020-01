E poi c'è Cattelan 2020: la data di inizio delle nuove puntate è ufficiale (Di venerdì 31 gennaio 2020) Con un video direttamente dal Teatro Ariston di Sanremo, Alessandro Cattelan ha annunciato la data della nuova stagione di EPCC 2020! Le nuove puntate E poi c'è Cattelan 2020 hanno una data: la nuova stagione del programma inizia dal 24 marzo 2020, sempre guidato dal simpatico Alessandro Cattelan su Sky e su NOW TV! Le voci si rincorrevano da tempo, il pubblico aspettava la conferma, i follower lo invocavano a gran voce. E oggi, finalmente, la notizia tanto attesa diventa realtà: la annuncia lo stesso Alessandro Cattelan a Sanremo davanti al Teatro Ariston. Quale location migliore, infatti, del luogo "sacro" dello spettacolo italiano per lanciare la nuova stagione di E poi c'è Cattelan. Alessandro torna dunque alla guida dell'unico, irresistibile late ... movieplayer

vivi_ridi_ama : RT @eliscrivecose: Ale Cattelan che crea l’hype con una foto davanti all’Ariston e poi fa un video per pubblicizzare EPCC, lo amo tantissim… - zazoomnews : Alessandro Cattelan a Sanremo: in realtà è un promo per “E poi c’è Cattelan” - #Alessandro #Cattelan #Sanremo: - vojcehar : RT @eliscrivecose: Ale Cattelan che crea l’hype con una foto davanti all’Ariston e poi fa un video per pubblicizzare EPCC, lo amo tantissim… -