Approvata la legge di ratifica per l’osservatorio Square Kilometre Array (Di sabato 1 febbraio 2020) Ieri, giovedì 30 gennaio, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge, d’iniziativa del governo, sulla ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell’osservatorio Square Kilometre Array, fatta a Roma il 12 marzo 2019. Tale convenzione prevede un finanziamento dello Stato italiano di 12 milioni all’anno per 10 anni – che il governo italiano renderà disponibile all’organizzazione – per le spese di costruzione, e di un milione all’anno, a partire dall’anno 2030, per le spese di gestione, da destinare all’Istituto nazionale di astrofisica, per far fronte all’obbligo di contribuzione allo Square Kilometre Array (Ska). «L’Inaf partecipa al progetto sin dalla sua fondazione», ricorda Nichi D’Amico, presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica, «con un indiscutibile contributo in termini di scienza, sviluppo tecnologico e partecipazione industriale. Di ... meteoweb.eu

