Selvaggia Lucarelli su Barbara Alberti al Grande Fratello VIP 4: “vorrei rapirla per tirarla fuori” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ha forse capito e compreso lo spirito con il quale Barbara Alberti ha detto si al Grande Fratello Vip 4 ma non riesce proprio a guardala “mescolarsi” con gli altri concorrenti della casa. Selvaggia Lucarelli ha voluto dedicare alla scrittrice un suo personale pensiero. Stenta a credere che il pubblico a casa, che non sa nulla di questa donna, la giudichi come si fa con Pasquale Laricchia e non può fare a meno di notare che il meccanismo del gioco, la sta divorando, anche se lei forse credeva di uscirne immune. Un pensiero molto articolato quello di Selvaggia Lucarelli che dice di aver fatto un sogno: ha sognato di poter entrare nella casa del Grande Fratello VIP e portare fuori da quelle 4 mura Barbara Alberti. Selvaggia Lucarelli VORREBBE METTERE FINE AL SUO INCUBO: Barbara Alberti NELLA CASA DEL GF VIP 4 Le parole di Selvaggia sui social: Ho sognato di ... ultimenotizieflash

_DAGOSPIA_ : RAPIMENTO SELVAGGIO – LA LUCARELLI MANDA UN SOS PER BARBARA ALBERTI CHE AL 'GF VIP' INVECE DI...… - PiazzapulitaLA7 : Stasera a #Piazzapulita: Selvaggia Lucarelli. 21.15, La7. - Luciana12827144 : @lustroma @stanzaselvaggia Concordo specialmente da quella di Selvaggia Lucarelli ?????? -