Sci alpino | Coppa del Mondo Rosa Khutor 2020 | cancellata anche la seconda prova

In principio le prove cronometrate sarebbero state tre, invece, dopo la cancellazione di quella di ieri, salta anche quella odierna a causa del maltempo: non c'è pace a Rosa Khutor, in Russia, dove è in programma sabato 1 febbraio una discesa libera femminile (seguita da un supergigante domenica 2) valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Resta soltanto la speranza che domani si possa effettuare la prova cronometrata come da programma, dato che da regolamento è obbligatoria una prova (per conoscere il tracciato) per poter disputare poi la gara: qualora anche domani non dovessero esserci le condizioni per poter disputare la prova, sarebbe probabile la cancellazione della discesa libera.

