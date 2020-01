Pensioni, nel 2019 oltre il 29% in più di uscite anticipate: per l’Inps è anche l’effetto di Quota 100 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Stesso numero di nuove Pensioni, ma boom per i trattamenti anticipati, con tutta probabilità grazie all’introduzione di Quota 100. È la fotografia scattata dall’Inps, che nel 2019 l’Inps ha liquidato 535.573 nuove Pensioni, un dato sostanzialmente in linea con il 2018 (537.160). Incremento del 29,4%, invece, proprio per chi ha deciso di smettere di lavorare in anticipo: sono stati 196.857 gli italiani che hanno chiesto l’uscita anticipata, aumento che secondo l’Inps dipende anche dall’introduzione della cosiddetta Quota 100 e dall’aumento di cinque mesi per l’età di vecchiaia, che dall’inizio dell’anno scorso è accessibile a 67 anni. Per le Pensioni di vecchiaia, nel complesso, si registra un calo del 15,6% a 121.495, un numero molto inferiore alle uscite anticipate. Il dato rilevato al 2 gennaio 2020, tuttavia, è provvisorio dato che non considera le Pensioni ... ilfattoquotidiano

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi pomeriggio con @m_ghisa: situazione fuori controllo nella Francia di #Macron. Pensi… - Linkiesta : Nel Paese con la popolazione più anziana d’Europa, scervellarsi per mandare prima in #pensione le generazioni più a… - fattoquotidiano : RIFORMA DELLE PENSIONI La Francia oggi vive il 50° giorno di protesta contro il governo: nella capitale bus e metr… -