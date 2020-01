Napoli ricorda la sua attrice nasce: “Largo Luisa Conte” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Questa mattina nel quartiere Chiaia è stato inaugurato il “Largo Luisa Conte” nell’incrocio tra via dei Mille e Via Filangieri, a pochi passi dal Teatro Sannazzaro dove per anni l’attrice napoletana Luisa Conte è stata protagonista della scena teatrale. A 26 anni dalla sua scomparsa la città di Napoli ricorda così una della donne che seppe meglio interpretare l’arte teatrale napoletana. Numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e delle istituzioni napoletane hanno così preso parte alla cerimonia di intitolazione. Presente anche il sindaco Luigi de Magistris. L'articolo Napoli ricorda la sua attrice nasce: “Largo Luisa Conte” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

