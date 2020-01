Il post Instagram di Vanessa, la moglie di Kobe Bryant: «Siamo devastate dalla sua morte» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il dolore per la morte di Kobe Bryant e della figlia 13enne Gianna è ancora fortissimo. Quel tragico incidente in elicottero ha spezzato due vite: la prima, quella della leggenda NBA, ha provocato lacrime e rabbia in tanti appassionati, ma anche in chi non è mai stato coinvolto nella storia sportiva del cestista; la seconda, quella della giovane ragazza che sognava di ripercorrere le grandi orme lasciate dal padre, ha reso questa triste vicenda ancor meno sopportabile. LEGGI ANCHE > Kobe Bryant corpo identificato. Gli omaggi del Milan e dei prossimi Oscar Se gli appassionati di tutto il mondo stanno vivendo giorni di lutto, da quel tragico pomeriggio di domenica 26 gennaio la famiglia di Kobe Bryant è devastata. Quel maledetto volo nella nebbia e quell’altrettanto elicottero che si è schiantato al suolo provocando la morte di tutti quelli che erano a bordo. Famiglie spezzate, ... giornalettismo

