Il Mattino – De Laurentiis ha deciso: chi vorrà andarsene che a giugno sarà libero di farlo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Cambi in vista per il Napoli. A giugno partirà una rivoluzione della squadra che non si può più rimandare. Lo ha capito il presidente De Laurentiis, secondo quanto riporta oggi il Mattino, che invece l’estate scorsa aveva voluto a tutti i costi trattenere alcuni calciatori nonostante la loro volontà di essere ceduti “Tra le posizioni in bilico c’è anche quella di Milik se non rinnova (continua a chiedere ritocchi al contratto) va in scadenza nel 2021 quindi può fatalmente finire nella lista delle cessioni. Mertens e Allan hanno espresso da tempo il desiderio di andare via. Ma a gennaio è tutto complicato: in queste ore il Chelsea si è fatto vivo con gli agenti del belga per strapparlo fin da adesso al Napoli. De Laurentiis, però non apre alla cessione a gennaio. Anche la Roma si muove sul belga, seguendo le indicazioni di Fonseca, ma sempre per giugno. Allan rientra ... ilnapolista

napolista : Il Mattino – #DeLaurentiis ha deciso: chi vorrà andarsene che a giugno sarà libero di farlo Il presidente ha capit… - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Ancelotti ha chiesto all’Everton l’acquisto di Allan! Rimandato tutto a giugno, De Laurentiis chiede 8… - susydigennaro : RT @apetrazzuolo: IL MATTINO - Ad accogliere Sarri al San Paolo ci sarà Edo De Laurentiis che farà gli onori di casa -