Zafferano: in laboratorio l'enzima del sapore (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L'Enea Casaccia ha sviluppato un metodo biotecnologico per produrre picrocrocina, la molecola responsabile del gusto dello Zafferano. Si può riprodurre in provetta il sapore di uno dei beni più apprezzati della nostra cucina? E' quello che è successo allo Zafferano: un gruppo di ricercatori del centro ricerche enea casaccia ha sviluppato un metodo biotecnologico per produrre …

