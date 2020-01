Whirpool via da Napoli il 31 ottobre

Il 31Whirlpool andrà via dae 450 operai perderanno il posto L'ha deciso l'azienda durante il tavolo col governo presieduto dal ministro dello Sviluppo economico, Patuanelli. "Lo stabilimento diperde 20 mln di euro l'anno. I dati di mercato sono emblematici",dice il patron dell' azienda La Morgia. Invitalia è già alla ricerca per conto del governo di un nuovo soggetto che subentri alla multinazionale Usa.Per i sindacati "la vicenda può diventare una vera bomba sociale pere per tutto il Paese".(Di mercoledì 29 gennaio 2020)