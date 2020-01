Vorreste una targa con le emoji? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le emoji potrebbero prendere posto sulle targhe Agli automobilisti dello stato del Vermont, nel Nord-Est degli Stati Uniti, potrebbe presto essere concesso di utilizzare targhe personalizzate con le emoji (simboli pittografici simili a emoticon divenuti popolari in Giappone intorno alla fine degli anni ‘90). A riportare l’indiscrezione è CNet, che fa riferimento a una nuova proposta di legge presentata alla Camera dei rappresentanti del Vermont dalla deputata Rebecca White (una democratica di Windsor, Vermont). In caso di approvazione, gli automobilisti dello stato americano potranno creare una targa scegliendo una tra le sei emoji associabili al regolare numero identificativo dell’auto predisposto dalla motorizzazione. Inoltre, stando a quanto riportato dal testo della proposta di legge, alle emoji potrebbero essere aggiunti numeri o lettere scelte dallo stesso proprietario del ... wired

defsnrs : @hyunjiverse ...ma ne vorreste una come me, fidatevi, tutti... - sunflowerscat : ahh raga!! Se avete il blocco del lettore o comunque non sapete cosa leggere ma vorreste leggere qualcosa, vi consi… - NicolaGallo2 : RT @FaiTPLombardia: @M5S_Europa @FMCastaldo É un grande danno, uno spera poi arriva la delusione. Avete fatto cose indicibili passandole pe… -