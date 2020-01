Uomini e Donne: un ex corteggiatore molto conosciuto vuole tornare per Giovanna Abate (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un ex corteggiatore molto conosciuto vorrebbe tornare a Uomini e Donne per corteggiare Giovanna. Ecco di chi si tratta Uomini e Donne: un ex corteggiatore molto conosciuto vuole tornare in studio per Giovanna Si sa che dopo la scelta di Giulio Raselli, che si è innamorato perdutamente di Giulia D’Urso, Maria De Filippi ha proposto a Giovanna Abate il trono. La ragazza ha accettato sperando di riuscire a voltare pagina dalla delusione appena subìta e poter trovare una persona adatta a lei. Al momento è stata registrata una sola puntata con Giovanna come tronista e ha già dimostrato di avere le idee ben chiare. Ma che cosa penserà di un noto ex corteggiatore che vuole tornare a Uomini e Donne per lei? Stiamo parlando di Manuel Galiano. Manuel aveva corteggiato Giulia Cavaglia insieme a Giulio Raselli (tra loro non c’è mai stato un bel rapporto) ed era stato la scelta della ... kontrokultura

