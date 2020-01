Ultime Notizie Roma del 29-01-2020 ore 08:10 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla Francesco Vitale in studio e di 132 morti di circa 6000 persone infettate l’ultimo bilancio ufficiale del coronavirus cinese rallentano i contatti giornalieri 600 in meno ieri rispetto a 2 giorni fa ma ha superato quelli per la sarta nel 2002-2003 apertura in calo del 3% per la borsa di Hong Kong 200 giapponesi sono rientrati stamani con un volo charter da buona Tokyo oggi in edicola 1 da Parigi stamani vertice alla Farnesina sulle linee guida per il rientro degli italiani Trump è presente il piano di Pace per il Medio Oriente propone la soluzione dei due stati con Gerusalemme capitale Israele Gerusalemme capitale della Palestina sentimenti per 50 miliardi di dollari palestinese Abu mazen 19 Gerusalemme non è in vendita i nostri diritti non si barattano oggi a Motta incontro tra Putin e Netanyahu ha preso ... romadailynews

