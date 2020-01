Trono Over Armando, polemica ventenne continua dopo UeD: lo sfogo di Incarnato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Armando Incarnato, la segnalazione a Uomini e Donne Over che infiamma il Trono Anche oggi Armando Incarnato è stato protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, e come al solito è stato accusato di avere una storia fuori. L’ultima segnalazione sul suo conto, che ha visto scendere in campo persino la diretta interessata, la … L'articolo Trono Over Armando, polemica ventenne continua dopo UeD: lo sfogo di Incarnato proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Iperborea_ : Potremmo dire che ogni storia inizia con “C'era una volta”, ma la nostra è iniziata come inizia ogni puntata del Tr… - Iperborea_ : Pilot: “E ritorno da te” Sinossi: Sembra una tranquilla registrazione durante il Trono Over, ma un inaspettato ri… - Tartaruga9731 : #Pomeriggio5 Totalmente innamorato di Nonna Licia, la voglio al trono over -