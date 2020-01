Sunset Overdrive 2 arriverà su PS5? Insomniac Games stuzzica i fan con un tweet (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Qualche mese fa Sony ha acquisito Insomniac Games, uno studio responsabile di lavori come Marvel's Spider-Man, Ratchet & Clank e quello che è stata a lungo un'esclusiva per Xbox, Sunset Overdrive. All'epoca, Sony aveva già confermato che i diritti di Sunset Overdrive dipendevano ora da loro e, sebbene il videogioco abbia fatto il salto da Xbox One a PC, PlayStation 4 si ritrova ancora senza versione. Però sembra proprio che qualcosa stia per accadere nello studio.Attraverso Twitter Insomniac Games ha pubblicato un'immagine tratta dall'universo di Sunset Overdrive. In questo tweet viene spiegato semplicemente "Sembra...infetto", mentre viene mostrata l'immagine di uno dei grandi nemici del gioco. Anche se non ci sono più dettagli a riguardo, il post da solo è bastato a far girare voci e rumor.Alcuni pensano che si tratti della versione originale in arrivo questa volta anche su ... eurogamer

