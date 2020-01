Resident Evil 8 sempre più vicino? Un playtest imminente potrebbe anticipare l'annuncio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sono passate alcune settimane ed i fan della serie Resident Evil hanno potuto dare uno sguardo ad alcuni rumor riguardo il prossimo capitolo e che includeva tra l'altro la presenza di lupi mannari. Le stesse indiscrezioni dopo poco sono state smentite in quanto quei leak proverrebbero da una build del gioco scartata.Ovviamente i fan stanno facendo il conto alla rovescia sull'uscita di Resident Evil 3, ma sembra che le novità non finiscano qui. Annunciato attraverso il programma Resident Evil Ambassador, a febbraio si terrà un playtest in quattro diverse città: Tokyo, New York, Los Angeles e Francoforte. La prima città ad iniziare è Tokyo, con la data programmata al 29 febbraio, mentre le altre città inizieranno nel mese di marzo.In passato, questi eventi esclusivi sono giunti proprio prima che fosse presentato un nuovo progetto Resident Evil. C'era una precedente sia per Resident Evil 3 ... eurogamer

PlayStationBit : Dopo #RE2 #remake @CapcomItalia rassicura i giocatori nostrani: #ResidentEvil3 remake godrà del pieno supporto alla… - Eurogamer_it : Un playtest imminente potrebbe anticipare l'annuncio di #ResidentEvil8. - GianlucaOdinson : Resident Evil 3: è ufficiale, il remake sarà doppiato e sottotitolato in italiano -