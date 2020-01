PAN, la presentazione de “L’uomo elettromagnetico” di Vincenzo Esposito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Francesca Menna, da poco nominata al Comune di Napoli Assessore alle Pari Opportunità, Libertà Civili e Salute, si rimbocca subito le maniche e parte con un innovativo e interessantissimo ciclo d’incontri dedicato alla “Libertà di scelta, libertà di cure (art. 32 della Costituzione”. L’inaugurazione è annunciata per il 30 gennaio al Pan, in via dei Mille, presso la Sala Di Stefano, con la presentazione del libro del geniale medico omotossicologo Vincenzo D. Esposito “L’uomo elettromagnetico”, di recente pubblicato dalla Marlin, la casa editrice di Sante e Tommaso Avagliano. Giovedì 30 gennaio, alle ore 17,00, accanto all’Assessore Menna e al medico-autore Esposito, ci saranno Alfonso Tramontana, fisiatra, medico di medicina integrata, P.H.D Università di Madrid, Barbara Luise, titolare della Farmacia Istituto ... anteprima24

