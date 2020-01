Maria Grazia Cucinotta a teatro racconta la solidarietà tra donne - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roberta Damiata Intervista a Maria Grazia Cucinotta, una delle dive italiane più amate al mondo, che ora affronta il palcoscenico del teatro in una divertente commedia che parla di donne e solidarietà femminile. Con Lei Michela Andreozzi e Vittoria Belvedere È davvero emozionante avere davanti Maria Grazia Cucinotta, una donna dallo sguardo magnetico e il sorriso contagioso. Impossibile riuscire a prendere un caffè e fare quattro chiacchiere con lei senza essere costantemente interrotti da questo o quello per un selfie, un autografo o un semplice complimento. E lei, con una semplicità estrema, nonostante tanti anni di carriera alle spalle e decine di film sia prodotti che interpretati, si concede con grande amore al suo pubblico. Famosa in tutto il mondo, dalla Cina, all’America, Maria Grazia ha ora ha intrapreso una nuova sfida professionale, quella del teatro dove insieme ... ilgiornale

