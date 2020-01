Maltempo Brasile: record storico di pioggia dal 1910 nel Minas Gerais (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Con la nuova tempesta che si è abbattuta durante la notte scorsa sul Minas Gerais, portando a 54 il bilancio di morti per il Maltempo, lo Stato brasiliano ha raggiunto il suo record di precipitazioni durante il mese di gennaio dall’inizio della serie storica di questo indice, nel 1910. Secondo dati ufficiali dell’Istituto nazionale di meteorologia (Inmet), infatti, durante il mese di gennaio sono caduti 942,38 millimetri di pioggia sul Minas Gerais, chiaramente al di sopra del precedente record di 850,30 millimetri registrato nello stesso mese del 1985. Questo significa che le precipitazioni sono state 183% al di sopra di quanto previsto dai pronostici meteo, e la capitale dello Stato, Belo Horizonte -dove si e’ registrato il maggior numero di vittime- ha ricevuto 50% di pioggia in piu’ di quella prevista per tutto l’anno 2020. Lo scorso 24 gennaio ... meteoweb.eu

