La squadra di calcio di Wuhan a Malaga: annullata la partita (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La squadra di calcio di Wuhan, la città in cui si è originato il coronavirus che ha già contagiato migliaia di persone in tutto il mondo, è atterrata a Malaga, in Spagna, mercoledì 29 gennaio. La squadra cinese avrebbe dovuto disputare un amichevole con il Krasnodar, una squadra della Russia. Il Wuhan Zall avrebbe dovuto svolgere un periodo di preparazione prima della partita, ma fin dal loro arrivo è scattata la psicosi e l’allarme per un possibile contagio. La squadra avversaria russa ha annullato la partita. il tecnico spagnolo, Josè Gonzalez, ha affermato: “I miei ragazzi non sono portatori di virus ma giocatori di calcio”, la squadra non rientra a Wuhan dallo scorso 3 gennaio, “il periodo di incubazione è passato, ma abbiamo comunque un medico in contatto con le autorità sanitarie spagnole sulle condizioni dei giocatori”. Il motivo per cui la partita è stata annullata appare ... notizie

