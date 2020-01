Incidente frontale a Calvenzano: morto dopo una settimana l’artigiano Mario Rossini (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Lo scorso 16 gennaio era rimasto coinvolto in un grave Incidente stradale a Calvisano, in provincia di Bergamo. dopo oltre una settimana Giovan Maria Rossini, artigiano 71enne di Roccafranca, in provincia di Brescia, è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era ricoverato. Grande il dolore nel paese, dove Rossini, per tutti Mario, era molto conosciuto: l'uomo lascia cinque figli. fanpage

