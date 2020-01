Crisi al Comune, PD: “Sia fatta urgente chiarezza in Consiglio Comunale” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa da parte del Circolo PD Benevento in relazione alla situazione di Crisi al Comune di Benevento. “Ieri, martedì 28 gennaio, si è riunito il Coordinamento Cittadino del Partito Democratico per analizzare la situazione politica venutasi a creare al Comune di Benevento in seguito alle numerose dichiarazioni del Sindaco e dei consiglieri di maggioranza in merito allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. Nel corso della riunione, molto partecipata, sono emersi diversi spunti di riflessione, ma la domanda ricorrente è stata la seguente: PERCHÉ? Non si comprende quali siano le motivazioni di carattere amministrativo che starebbero spingendo il Sindaco a rassegnare le preannunciate dimissioni il prossimo 2 febbraio. Ed infatti, da tutte le surreali ed incomprensibili dichiarazioni che si sono ... anteprima24

torinoggi : Crisi del commercio, verso il tavolo in Comune: 'Servono misure innovative e non una tantum' - CChiama : Crisi del commercio, verso il tavolo in Comune: 'Servono misure innovative e non una tantum' - Torino Oggi -