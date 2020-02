Coppa Italia| Milan-Torino 4-2, doppio Calhanoglu, rossoneri in semifinale. Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Sanchez dal 1′ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) INTER FIORENTINA PROBABILI FORMAZIONI- Il Milan supera 4-2 il Torino e vola in semifinale di Coppa Italia dove ad attenderla ci sarà la Juventus. Calhanoglu protagonista assoluto con una doppietta. rossoneri sotto per 2-1 fino al 92′, poi l’impatto devastante di Ibrahimovic sul match ha permesso ai rossoneri di riagguantare il Torino. Milan-Torino 4-2, il … L'articolo Coppa Italia Milan-Torino 4-2, doppio Calhanoglu, rossoneri in semifinale. Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Sanchez dal 1′ proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

juventusfc : Campionato ?? Coppa Italia ???? Champions League ?? Inzia il nostro super febbraio: che partita state aspettando di p… - romeoagresti : @GoalItalia #Sarri: 'Tutto ci deve far riflettere, ma non dobbiamo preoccuparci. Il percorso è buono. Abbiamo fatto… - capuanogio : C’è un senatore della Repubblica che ha preparato un’interrogazione sulla telecronaca #Rai di #InterFiorentina perc… -