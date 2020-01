Come semplificare gli acquisti aziendali con le Carte prepagate Soldo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La gestione delle spese aziendali è divenuta più complessa da quando il digitale è entrato a far parte a tutti gli effetti delle grandi e piccole realtà. Al giorno d'oggi, molte spese devono essere fatte necessariamente online – si pensi banalmente al rinnovo dell'hosting e di tutti i servizi informatici per i siti web e le applicazioni aziendali – e ciò comporta una complessità maggiore nella gestione delle diverse voci di spesa. Sono sempre di più le imprese che fanno acquisti aziendali online e (...) - Comunicati feedproxy.google

FrankiePotassio : Penso che tutto sia più complicato e meno definito di come chiunque vorrebbe farlo passare o come chiunque vorrebbe… - flokiully : RT @Jpolemica666: Una cosa vorrei ribadirla dopo le discussioni delicate sul parto di questi giorni; giudicare, sminuire e semplificare dis… - stammiLontano : RT @Jpolemica666: Una cosa vorrei ribadirla dopo le discussioni delicate sul parto di questi giorni; giudicare, sminuire e semplificare dis… -