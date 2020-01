Antonio Zequila e Michele Cucuzza a rischio squalifica | Il web contro il GF Vip (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Commenti duri e inaccettabili dal web che è in rivolta contro il Grande Fratello Vip. Michele Cucuzza e Antonio Zequila sono a rischio squalifica perchè, come due bulli, contro Patrick Ray avrebbero detto: “Quello lo sistemo io”e “Dagli un pugno in testa a quel biondo lì, sfondagli il cranio”. Il popolo del web è indignato … L'articolo Antonio Zequila e Michele Cucuzza a rischio squalifica Il web contro il GF Vip proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

