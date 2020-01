System Shock in azione in un lungo video gameplay tratto dalla demo pre-alpha (Di martedì 28 gennaio 2020) System Shock, il classico gioco di ruolo che ha ispirato BioShock, sta ottenendo un remake completo. Ora Nightdive Studios ha pubblicato un lungo video gameplay tratto da un livestream che ci ha mostrato la demo pre-alpha del gioco.Anche se è in pre-alpha, System Shock sembra proprio a buon punto. Gran parte del gameplay mostrato consiste nel correre e sparare ai mutanti o colpire i robot. Tuttavia, il filmato offre una buona occhiata alle nuove meccaniche di shooting e stealth di System Shock. Ovviamente non sarebbe un livestream pre-alpha senza alcuni bug, ma quanto mostrato dimostra l'ottimo lavoro svolto fino a questo punto dallo studio. Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : #SystemShock si mostra nella demo pre-alpha. - cyberanimax : -