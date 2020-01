Sci alpino in tv oggi, orari slalom Schladming: startlist, pettorali e programma. Si gareggia in notturna! (Di martedì 28 gennaio 2020) Cresce l’attesa per lo slalom di Schladming prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino che si terrà oggi 28 gennaio. Il favorito d’obbligo non può che essere il leader della classifica generale il norvegese Henrik Kristoffersen. Fari puntati anche sul francese Clement Noel e con lo svizzero Daniel Yule senza dimenticarsi dell’altro transalpino Alexis Pinturault che ha bisogno di portare a casa un buon risultato per tornare in lotta per Sfera di Cristallo. Le speranze azzurre sono riposte nel giovane Alex Vinatzer arrivato 14° a Kitzbuhel e che per la prima volta partirà tra i quindici. Sulla Ganslern è tornato nella top ten Giuliano Razzoli dal quale ci si attende possa replicare quanto fatto qualche giorno fa. Stefano Gross dovrà fare i conti con i soliti problemi alla schiena che ne hanno condizionato le prestazioni negli ultimi mesi. Di seguito la startlist, i ... oasport

Fisiofficial : BASSINO IMPECCABILE ANCHE NEL SUPERG DI BANSKO: SOLO SHIFFRIN RIESCE A FARE MEGLIO DI LEI. LA CUNEESE FESTEGGIA IL… - Fisiofficial : ITALIA DA LEGGENDA A BANSKO! CURTONI, BASSINO E BRIGNONE REALIZZANO LA QUARTA TRIPLETTA DELLA STORIA DELLO SCI ALPI… - Fisiofficial : In bocca al lupo, #paris, tornerai più forte di prima ! -