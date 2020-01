Riforma Pensioni 2020, Occhiodoro in esclusiva su quota 41 post presidio (Di martedì 28 gennaio 2020) Le ultime novità sulla Riforma delle Pensioni arrivano direttamente da Roberto Occhiodoro, amministratore del gruppo precoci, che insieme ad una delegazione di lavoratori quarantunisti ed esodati era in presidio ieri sotto al Ministero del Lavoro in attesa di poter dialogare con sindacalisti ed il ministro Catalfo presenti al tavolo di Governo sulla previdenza. Lo scopo ci dice Occhiodoro, che si é prestato a risponderci non appena rientarto da Roma, é stato raggiunto: la delegazione ha avuto modo di confrontarsi al termine dell’incontro tra Governo e parti sociali con Landini e Ghiselli della Cgil, con Proietti e Barbagallo della Uil, e con il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Eccovi quanto emerso dalle sue parole. Pensioni 2020, Occhiodoro: prossimo incontro il 10 e ci saremo Gentile Roberto Occhiodoro, ieri 27 gennaio insieme ad una delegazione di lavoratori eravate ... pensionipertutti

CatalfoNunzia : Avviato oggi al @MinLavoro il “cantiere” per la riforma delle pensioni. Quello coi sindacati è stato un incontro mo… - MinLavoro : La riunione sulla riforma delle #pensioni prosegue. Ora al tavolo, con il Ministro @CatalfoNunzia, le delegazioni d… - fattoquotidiano : PREVIDENZA Avviato il nuovo confronto tra il governo e i sindacati Ecco i punti sul tavolo, le difficoltà e i risch… -