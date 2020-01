Pensione Portogallo 2020, imposta del 10% agli stranieri: “paradiso” fiscale perduto (Di martedì 28 gennaio 2020) Una spada di Damocle pesa sulla testa di tutti quegli italiani che avevano progettato una Pensione da trascorre in Portogallo. Per dieci anni il paese consentiva a chi arrivava di percepire i propri assegni previdenziali esentasse. La legge finanziaria del 2020 prevede un emendamento che comporta una misura che si applicherà ai nuovi arrivati e non riguarderà retroattivamente chi sta già usufruendo delle agevolazioni fiscali. Pensioni, addio al ‘paradiso’ fiscale del Portogallo: arriva imposta del 10% agli stranieri Si tratta di una tassa del 10% (con un pagamento minimo di 7.500 euro) su tutte le entrate previdenziali degli stranieri “residenti non abituali” in loco. Dal 2009, infatti, molti italiani hanno beneficiato di una totale esenzione fiscale. L’esecutivo intende dunque cambiare regime: non proprio una notizia piacevole per i pensionati stranieri che avevano ... urbanpost

