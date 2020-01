Ondata di indiscrezioni su Nokia: le anticipazioni su MWC 2020 e sul pieghevole in cantiere (Di martedì 28 gennaio 2020) Con il Mobile World Congress 2020 sempre più vicino sono emerse delle voci in merito agli smartphone Nokia che potrebbero debuttare all'evento di Barcellona L'articolo Ondata di indiscrezioni su Nokia: le anticipazioni su MWC 2020 e sul pieghevole in cantiere proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Ondata indiscrezioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ondata indiscrezioni