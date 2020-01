Il Portogallo non sarà più il ‘paradiso’ dei pensionati (stranieri)? (Di martedì 28 gennaio 2020) Portogallo, tassa in arrivo per i pensionati stranieri. Il governo sta valutando una nuova norma per quanto riguarda il regime fiscale. Portogallo, brutte notizie per i pensionati italiani (ma non solo) che speravano di iniziare una seconda vita – quella post lavorativa – a Lisbona e dintorni. Il Portogallo sta per cambiare le carte in tavola: il governo starebbe lavorando a una riforma del sistema che prevede l’inserimento di una tassazione destinata di fatto a cancellare le agevolazioni fiscali attualmente in vigore. Il Portogallo pensa a una tassazione per i pensionati stranieri Il governo di Antonio Costa è al lavoro per introdurre una tassa sul dieci per cento del reddito annuo che andrebbe a colpire gli stranieri con lo status di residenti non regolari. Questi, nelle intenzioni del governo, non sarebbero più esentati dal pagamento delle tasse. Va detto ... newsmondo

