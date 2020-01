Focolaio di morbillo in Salento, 37 casi in un mese: anche pediatra e bimbi di famiglie no vax. Dirigente Asl: "Mai visto" (Di martedì 28 gennaio 2020) La Asl leccese corre ai ripari, ed attiva il piano straordinario anti contagio per tutti gli operatori sanitari. Le persone che hanno contratto la malattia sono soprattutto adulti, di età compresa tra i 23 e i 50 anni repubblica

