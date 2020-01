Dreams: Media Molecule premia le migliori creazioni della community con gli Impy Awards (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo dieci mesi di accesso anticipato, Dreams di Media Molecule ha raccolto un discreto seguito di creatori dedicati - e lo sviluppatore ha ora celebrato ufficialmente alcuni dei progetti realizzati dalla sua community con i primi Impy Awards.Istituiti per celebrare "i migliori contenuti e creatori di Dreams", la cerimonia di premiazione inaugurale di Media Molecule è stata trasmessa il 26 gennaio.I giocatori di Dreams sono stati in grado di nominare i loro progetti e creatori preferiti lo scorso dicembre, e quindi votare per i vincitori in sei categorie sulla base di un elenco redatto da Media Molecule. I vincitori delle categorie sono stati selezionati dallo sviluppatore.Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Media Molecule premia i migliori creatori di #Dreams. - WomanWithPen : @Fata_Turch @giu33liana @Marco_dreams @scavuzzo47 Certo, su questo sono totalmente d'accordo E forse anche la divis… - Marco_dreams : RT @ManuelaBellipan: La propaganda che si serve di #troll, #bot e #cyborg è capace di creare una finta opinione pubblica, una tecnica che s… -