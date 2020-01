Denti non lavati a lungo? Ecco i rischi per bocca e gengive (Di martedì 28 gennaio 2020) Bastano 24 ore senza lavarsi i Denti per mettere a rischio la propria salute orale, con potenziali conseguenze per tutto... today

GassmanGassmann : Quelle piccole cose che rompono le palle-le targhette interne delle magliette che pizzicano sul fianco. Quando ti s… - AndreaBiferi : RT @rolla_tappa: Denti rifatti,nano,bello de nonna,pippa,miracolato,spia,infame, e scusate se me ne scordo qualcuno. Da domani sarà ennesim… - lccatt : RT @M__M973: @Inter Ricchione, capelli biondi non suoi, denti da castoro. Non so se sia forte o scarso ma è una merda di uomo. -