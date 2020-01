Coronavirus cinese, accertamenti in corso per un caso a Napoli, istituita task force: “Evitare allarmismi” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Delle tre persone ricoverate al Cotugno, due non risultano contagiate; per la terza vi è un accertamento in corso che si concluderà nella giornata di domani. Si chiarisce che la presenza del virus richiede tutta una serie di condizioni, tra cui la provenienza dall’area cinese interessata a cui si uniscono sintomi gravi”. È quanto precisa la regione Campania in riferimento agli allarmi per il Coronavirus. A Palazzo Santa Lucia si è svolta una riunione con tutti i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere della Campania in stretto raccordo con il Ministero della Salute. “Dalla riunione, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca – si legge nella nota – è emersa la necessità di invitare i nostri concittadini ad evitare allarmismi e ad attenersi alle sole informazioni che saranno fornite dal livello regionale con continuità, per ... meteoweb.eu

