Basket, Venezia non entra mai in partita e cede in casa con Patrasso in EuroCup 2019-2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Un match in cui la Reyer Venezia non riesce mai a entrare in partita, gioca su ritmi bassissimi, ha percentuali anche peggiori e contro Patrasso perde la seconda partita su quattro del Top 16 dell’EuroCup 2019-2020, mettendo a rischio la qualificazione. È il terzo quarto a essere decisivo, perché se il peggior parziale arriva prima dell’intervallo, è usciti dallo spogliatoio che i ragazzi di De Raffaele non cambiano marcia, sbagliano troppo e, così, devono cedere nettamente. Servono quasi due minuti e mezzo a Venezia per trovare i primi punti, con uno 0 su 5 dal campo iniziale e sono i liberi di Udanoh a sbloccare i padroni di casa. Servono, però, quattro minuti per trovare il primo canestro dal campo, anche se anche Patrasso ha percentuali basse e si è sul 4-6, con Mavrokefalidis autore di tutti i punti degli ospiti. Si continua con tantissimi errori al tiro da entrambe le ... oasport

