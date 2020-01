Al Grande Fratello Vip 2020 è Valeria Marini show con buona pace di Rita Rusic che finisce in nomination (Di martedì 28 gennaio 2020) Non ci sono dubbi: il Valeria Marini show al Grande Fratello Vip 2020 piace. Alfonso Signorini ha pensato bene di cavalcare ancora l'onda dell'ex e del trash e infila in casa nuovamente la bella showgirl sarda che entra accusando tutti e affrontando coloro che in questi giorni hanno parlato di lei a cominciare da Antonella Elia, che definisce un brutto esempio per le donne, e finendo ad Antonio Zequila e Rita Rusic. Nel primo caso Valeria Marini finge in un primo momento di non conoscere l'attore ma poi quando lui entra nei particolari raccontando del suo motorino blu e della sua casa, la showgirl fa un passo indietro ammettendo che lui l'ha corteggiata un tempo.https://twitter.com/GrandeFratello/status/1221911251565137921Ciliegina sulla torta è stato il mezzo scontro con Rita Rusic, la sua Grande rivale in amore. Se nel loro primo incontro la produttrice era quasi riuscita a ... optimaitalia

