Tutti insieme verso la meta: il GELIDO INVERNO! (Di lunedì 27 gennaio 2020) Vi spieghiamo rapidamente perché si dovrebbe remare Tutti nella stessa direzione e per spiegarvelo vi facciamo una semplice domanda: le condizioni meteo di gennaio vi sembrano normali? Se la risposta è no allora converrete con noi che qualcosa dovrà cambiare in men che non si dica altrimenti saranno dolori. Se la risposta è sì beh, la meteorologia è bella anche per le differenze di vedute e per le differenti opinioni. Noi, per ovvi motivi, rappresentiamo il partito del "cambiamento". Un cambiamento che siamo provando a innescare con tutte le nostre forze, ma nonostante gli sforzi compiuti fin dai primi di dicembre il risultato è pesantemente negativo. Il Vortice Polare si è messo di traverso e non c'è stato nulla da fare, almeno sinora... Attenzione però, negli ultimi anni abbiamo assistito a eventi stratosferici estremi con una facilità disarmante. E' vero, il ... meteogiornale

