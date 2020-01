Traffico Roma del 27-01-2020 ore 07:30 (Di lunedì 27 gennaio 2020) CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE MA IN COSTANTE AUMENTO SULLE GRANDI STRADE DI COLLEGAMENTO E SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA’. AL MOMENTO SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, DALLO SVINCOLO DI TORRENOVA SINO ALL’ALLACCIAMENTO DEL GRA. GIUNTI SUL GRA SI RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI DI VIA CASILINA E DI CIAMPINO.. IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI E CODE: SULLA VIA FLAMINIA, DAL GRA ALLO SVINCOLO PER TOR DI QUINTO, SULLA VIA SALARIA, DA VIA CORTONA, ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, LUNGO LA VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE, SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL RomaNO A VIA DI PRATICA. INFINE, PER UN INCIDENTE, CODE SULLA Roma-FIUMICINO, IN DIREZIONE Roma, ALL’ALTEZZA DELLA A12 Roma-CIVITAVECCHIA. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO ... romadailynews

