Salvini: abbiamo raddoppiato gli eletti in Emilia, ora una grande responsabilità (Di lunedì 27 gennaio 2020) Borgonzoni si chiede, abbiamo ancora problemi a intercettare le preferenzenelle grandi citta'. Lavoreremo per capire perche' il voto nelle province e' diverso da quello nelle città firenzepost

TeresaBellanova : In agosto abbiamo sconfitto Matteo Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfit… - agorarai : #EmiliaRomagna2020 'sardine hanno dato una mano, ma dire che abbiamo vinto grazie alle sardine mi pare esagerato. P… - virginiomerola : Il Pilastro è stato il secondo Papeete di Salvini. Li abbiamo fermati. Grazie ai voti degli emiliano-romagnoli è… -