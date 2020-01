Reggiana e Sudtirol si fermano al 24′ per ricordare Kobe Bryant (Di lunedì 27 gennaio 2020) Serata dalle emozioni forti al Mapei Stadium, nel corso della sfida valida per il campionato di Serie C tra Reggiana e Sudtirol. Le due squadre hanno deciso di fermarsi al minuto 24 per rendere omaggio a Kobe Bryant, il leggendario campione di basket morto ieri in un tragico incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna. Cori dei tifosi, e striscioni per l'indimenticabile stella americana, che ha mosso i primi passi della sua carriera proprio a Reggio Emilia, città che gli dedicherà una piazza. fanpage

