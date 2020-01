Paola Barale stronca i suoi ex: veleno su Gianni Sperti e Raz Degan (Di lunedì 27 gennaio 2020) Paola Barale ha speso parole di fuoco nei confronti dei suoi ex storici, Gianni Sperti e Raz Degan, svelando anche il retroscena del suo matrimonio con l’attuale opinionista di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultimo intervento televisivo, ha rivelato il suo sentimento riguardo al passato, non nascondendo un livido appunto sui due uomini che con lei hanno vissuto una lunga relazione. Paola Barale su Sperti e Degan: “Nel dimenticatoio” Paola Barale è intervenuta come ospite a Live – Non è la d’Urso e, proprio durante un focus sul suo passato sentimentale, ha parlato a chiare lettere del suo punto di vista su Gianni Sperti e Raz Degan. Un ritratto in cui non ha risparmiato il ritratto della sua posizione sull’argomento, dopo la fine delle relazioni che l’hanno vista prima sposata con l’ex ballerino e poi impegnata in un lungo rapporto con l’ex modello israeliano. Ha così ... thesocialpost

domenicalive : Stasera puntata PAZZESCA di Live #noneladurso! Vittorio Cecchi Gori e la macchina della verità, Paola Barale, Ivan… - lorellicius96 : RT @Ri_Ghetto: Mamma mia Paola Barale che figa fotonica #noneladurso - albertocasarin7 : @LiveNoneladUrso Paola Barale deve tornare in TV ....la prossima presentatrice del GFVIP ....?? -